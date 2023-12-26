Российские САУ «Мста-С» уничтожили на Купянском направлении укрепленные позиции ВСУ

Боевые расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении уничтожили укрепленные позиции и живую силу украинской армии. Об этом РИА Новости рассказали в министерстве обороны России.

По информации, предоставленной военным ведомством, военнослужащие гаубичного дивизиона артиллерийского соединения беглым огнем из САУ «Мста-С» уничтожили находившиеся на расстоянии 17,5 км замаскированные укрепленные позиции и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Поражение противника было подтверждено с помощью средств объективного контроля.

Командир установки «Мста-С» с позывным «Шайба» сообщил, что артиллеристы после нанесения ударов обязательно перемещаются. По его словам, такая работа происходит ежедневно.

О необходимости постоянных передвижений САУ рассказал и механик-водитель установки с позывным «Никотин».

Ранее сообщалось, что гранатометчики группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении применяют для огневого поражения опорных пунктов противника 82-мм мины.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.