Сообщение политолога Виталия Бала о том, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества, было названо фейком генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Опровержение было опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее Виталий Бала заявил, что на Авдеевском направлении ВСУ понесли потери в виде 108 военнослужащих, которые получили отпуск и направлялись домой из зоны боевых действий на праздники. Бала выразил недовольство отсутствием официальных заявлений по этому инциденту и обвинил киевские власти в скрытии потерь.

По данным Минобороны РФ, на протяжении прошлой недели российские войска отразили 43 атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении и нанесли удары по украинским подразделениям. В результате Украина потеряла более 1610 бойцов, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.