Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В генштабе ВСУ прокомментировали сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой

Генштаб ВСУ опроверг сообщение об уничтожении 108 бойцов в отпуске под Авдеевкой

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Сообщение политолога Виталия Бала о том, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества, было названо фейком генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Опровержение было опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее Виталий Бала заявил, что на Авдеевском направлении ВСУ понесли потери в виде 108 военнослужащих, которые получили отпуск и направлялись домой из зоны боевых действий на праздники. Бала выразил недовольство отсутствием официальных заявлений по этому инциденту и обвинил киевские власти в скрытии потерь.

По данным Минобороны РФ, на протяжении прошлой недели российские войска отразили 43 атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении и нанесли удары по украинским подразделениям. В результате Украина потеряла более 1610 бойцов, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами