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Украинский политолог рассказал о гибели 108 бойцов ВСУ по дороге в отпуск

Политолог Бала сообщил о гибели 108 бойцов ВСУ под Авдеевкой по дороге в отпуск

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Hanna Arhirova/AP

Группа из 108 украинских военнослужащих, которым было разрешено отправиться домой в отпуск, была атакована и уничтожена российской армией под Авдеевкой. Об этом сообщил украинский политолог Виталий Бала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он также в своем посте в социальной сети выразил возмущение, что официальное сообщение об этом инциденте не последовало.

Бала отметил, что военнослужащие ждали своей очереди на отпуск и другие бойцы из их бригады были разочарованы, что им не повезло. Они даже пытались поменяться местами, но никто не согласился уступить. Отпускники отправились в автобусах, но не доехали до места назначения. Официальной информации о их гибели до сих пор нет.

Бала также отметил, что отсутствие транспортных средств стало причиной этой трагедии. Он посетовал на то, что на машины нет денег.

По данным Минобороны РФ, на протяжении прошлой недели российские войска отразили 43 атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении и нанесли удары по украинским подразделениям. В результате, Украина потеряла более 1610 бойцов, трое танков, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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