Истребители Су-33 и вертолеты Ка-29 задействуют для защиты Севморпути

В составе Северного флота (СФ) сформировали смешанный авиакорпус, вооруженный истребителями Су-33 и вертолетами Ка-29, они будут защищать Северный морской путь от вражеских наземных, воздушных, надводных и подводных сил. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что состав нового авиакорпуса вошли 279-й и 100-й истребительные корабельные авиационные полки. Боевые воздушные судна будут поддерживать транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и противолодочные Ил-38Н, а также вертолетный полк с поисково-спасательными и противолодочными Ка-27, транспортно-ударными Ка-29 и Ми-8АМТШ/МТВ-5.

Кроме того, корпус получил зенитно-ракетные и радиотехнические полки.

Самолеты и вертолеты нового корпуса ужи начали дежурить на российских арктических военных базах. В частности, палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР корабельных авиационных полков приступили к выполнению задач по прикрытию Северного морского пути и других арктических регионов на аэродроме Рогачево на Новой Земле.

Заслуженный летчик-испытатель Герой России Игорь Маликов заявил, что если сегодня российская сторона не укрепит арктическое направление, завтра там будут плавать американцы.

Ранее сообщалось, что США расширяют свою территорию в Арктике.