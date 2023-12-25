Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически выдал гостайну, заявив о нанесении ущерба украинской военной промышленности Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, среди украинских военных наступает хоть и запоздалое, но прозрение.

«Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — поделился Шеремет.

До этого снайпер ВСУ Константин Прошинский рассказал, что за все время конфликта Вооруженные силы Украины понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

Его подразделение, а также подразделения, расположенные неподалеку, понесли самые большие потери за время боевых действий на Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.