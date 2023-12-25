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В США высказались о возможностях НАТО против России

Экс-разведчик США Риттер: силы НАТО не сравнятся с армией России

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Vadim Ghirda/AP

Североатлантический альянс полностью утратил репутацию грозной силы и не одержит победу в прямом столкновении с Россией. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

По его словам, если раньше казалось, что НАТО обладает самыми современными армиями и военной техникой, то на деле оказывается, что все это «мусор», ни на что не годное.

Риттер считает, что особенно деградировал немецкий бундесвер. Он отметил, что снижение уровня промышленного потенциала Германии из-за введенных в отношений России санкций Запада привело к тому, что немцы не могут обеспечить танками собственную армию.

Аналитик раскритиковал нынешнюю армию ФРГ. По его словам, сейчас она состоит из «толстяков», которые никогда не выполняли марш-бросков в экипировке и не имеют никаких сильных сторон.

Экс-разведчик добавил, что хорошая новость в таком случае состоит в том, что Россия не намерена идти на Германию.

В интервью для YouTube-канала Gegenpol Риттер заявлял, что ВСУ потерпели поражение во время контрнаступления, после чего инициатива на поле боя перешла к российским войскам.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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