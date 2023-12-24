На Западе заявили о двойном поражении Украины перед Россией в 2023 году

В 2023 году Украина проиграла России на поле боя и политической арене. С таким мнением выступил колумнист Los Angeles Times Дойл Макманус.

По словам журналиста, давно обещанное контрнаступление Украины на поле боя провалилось из-за того, что российские укрепления оказались мощнее, чем ожидалось. Политическое поражение связано с тем, что конгресс США затягивает утверждение предоставления Украине нового транша военной помощи в размере $61 млрд.

«Если финансирование США не будет одобрено быстро, помощь из Европы также может иссякнуть, а способность Украины к борьбе может резко снизиться», — подчеркнул Макманус.

Вероятность поражения Украины признал и глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, который в ходе визита в США подчеркнул, что затягивание с военной помощью создаст «большой риск проиграть эту войну».

До этого Боррель призвал мобилизовать все силы для недопущения победы России на Украине.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.