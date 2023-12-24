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Два нефтяных танкера атакованы дронами в Красном море

Командование ВС США: два нефтяных танкера атакованы БПЛА хуситов в Красном море

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Два нефтяных танкера под флагом Норвегии и Индии были атакованы дронами в Красном море. Об этом сообщило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как рассказали в ведомстве, 23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты хуситов были выпущены по международным морским путям в южной части Красного моря из контролируемых хуситами районов Йемена. Там подчеркнули, что ни одно судно не пострадало.

Военный корабль США LABOON (DDG 58) патрулировал южную часть Красного моря в рамках операции «Страж процветания» (OPG) и сбил четыре беспилотных летательных аппарата, прилетевших из контролируемых хуситами районов Йемена, которые направлялись к авианосцу USS LABOON, никто не пострадал, отметили в CENTCOM.

Кроме того там сообщили, что примерно в 20:00 Центральное командование ВМС США получило сообщение от двух кораблей в южной части Красного моря о том, что они подверглись нападению. Судно BLAAMANEN, которое эксплуатируется как химвоз или нефтяной танкер под норвежским флагом, сообщило о том, что заметило хуситский боевой беспилотник. Второе судно, M/V SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, сообщило, что его атаковал беспилотник. О пострадавших не сообщается.

USS LABOON отреагировал на сигналы бедствия, которые поступили от кораблей после атак, добавило центральное командование ВС США.

До этого в Пентагоне заявили, что БПЛА, атаковавший 23 декабря судно у берегов Индии, был запущен из Ирана.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

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