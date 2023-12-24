ВС России сбили на Донецком направлении десять украинских беспилотников

Южная группировка российских войск за сутки сбила на Донецком направлении десять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он уточнил, что беспилотники противника уничтожили средства противовоздушной обороны.

»<…> сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой Народной Республике», — отметил Астафьев.

Руководитель пресс-центра обратил внимание, что российские подразделения также отразили 11 атак в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Противник лишился четырех танков, в числе которых — немецкий Leopard-2, американской боевой машины пехоты Bradley, польской самоходной артиллерийской установки Krab, четырех гаубиц, САУ «Акация» и «Гвоздика».

Накануне на Украине рассказали о производстве боеприпасов для дронов ВСУ. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, Киев сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для БПЛА.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.