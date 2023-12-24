Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России сбили на Донецком направлении десять украинских беспилотников

Группировка «Юг» сбила на Донецком направлении десять беспилотников ВСУ

close
100%
Shutterstock

Южная группировка российских войск за сутки сбила на Донецком направлении десять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Он уточнил, что беспилотники противника уничтожили средства противовоздушной обороны.

»<…> сбиты 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в Донецкой Народной Республике», — отметил Астафьев.

Руководитель пресс-центра обратил внимание, что российские подразделения также отразили 11 атак в районах населенных пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Противник лишился четырех танков, в числе которых — немецкий Leopard-2, американской боевой машины пехоты Bradley, польской самоходной артиллерийской установки Krab, четырех гаубиц, САУ «Акация» и «Гвоздика».

Накануне на Украине рассказали о производстве боеприпасов для дронов ВСУ. По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, Киев сейчас имеем более 50 производителей боеприпасов для БПЛА.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами