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Япония сняла запрет на экспорт летального оружия

Fox News: Япония сняла запрет на экспорт оружия и увеличила военный бюджет

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Akio Kon/AP

Власти Японии значительно увеличили военные расходы и сняли запрет на экспорт летального оружия. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, сообщает Fox News.

Правительство Японии приняло решение увеличить расходы на оборону на 16% и отменить запрет на экспорт вооружений, действовавший со времен Второй мировой войны.

«Мы надеемся внести вклад в защиту свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона, и в достижение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказал Кисида, добавив, что Япония по–прежнему придерживается пацифистских принципов.

Сразу после одобрения проекта Япония направила управляемые ракеты «Патриот» в Соединенные Штаты. Отмечается, что ракеты ранее производились в Японии по лицензии США.

20 декабря сообщалось, что действующая администрация Джо Байдена может увеличить объемы поставок средств ПВО на Украину в случае, если Япония будет поставлять Соединенным Штатам боеприпасы для ЗРК «Патриот».

Ранее генсек кабмина Японии воздержался от комментариев о поставках в США снарядов для Киева.

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