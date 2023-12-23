ЦИК Азербайджана сообщил о 15 кандидатах в президенты страны

Глава Центрального избирательного комитета (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов сообщил, что заявку на участие в досрочных выборах президента страны подали уже 15 кандидатов. Об этом пишет ТАСС.

Панахов рассказал, что семь кандидатур уже утверждены, а еще восемь ожидают одобрения.

Досрочные выборы в стране состоятся 7 февраля 2024 года. Об их проведении объявил сам действующий президент страны Ильхам Алиев.

До этого ЦИК Азербайджана утвердил кандидатуру Алиева на выборах президента. Действующая конституция Азербайджана не ограничивает число сроков на посту президента для одного человека. Ильхам Алиев занимает пост президента уже четвертый срок подряд. До прихода Ильхама Алиева к власти его отец, Гейдар Алиев, дважды избирался президентом Азербайджана — в 1993 и 1998 годах.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.