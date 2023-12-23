Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны РФ сообщило, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению ведомства, российскими силами были отражены атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР), а также поражены живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Парасковиевка и Макаровка ДНР.

Как указали в МО РФ, за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

22 декабря Минобороны РФ сообщало, что подразделения российской группировки войск «Восток» в течение недели отразили десять атак ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Утром 22 декабря оборонное ведомство сообщало, что российские десантники взяли под свой контроль один из опорных пунктов ВСУ под Артемовском, который находится к северо-западу от населенного пункта.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.