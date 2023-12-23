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Мэр Лондона поменял мнение по передаче Киеву автомобилей

Мэр Лондона Хан поддерживает передачу Киеву предназначенных для утилизации машин

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Tejas Sandhu/Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан поменял свое мнение относительно предоставления Украине машин, предназначенных для утилизации. Об этом пишет The Telegraph.

Хан и экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес составили письмо министру транспорта Великобритании Марку Харперу с просьбой передать Украине транспортные средства в рамках схемы по утилизации.

До этого Хан отказал мэру Киева Виталию Кличко в передаче Украине машин, предназначенных для утилизации, из-за несоответствия такого предложения британским правилам. Он отметил, что действующее законодательство не разрешает передачу таких машин. Бен Уоллес призвал внести Великобритании изменения в схему по утилизации автомобилей, чтобы разрешить передачу автомобилей Украине.

Кличко отмечал, что предпочтительно отправлять на Украину грузовики и внедорожники, которые можно использовать в зоне боевых действий.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.

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