В подконтрольном Украине Херсоне слышны взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом городской администрации Роман Мрочко.

«В Херсоне раздаются взрывы», — написал Мрочко.

В ночь на 23 декабря издание «Зеркало недели» также сообщало о взрывах в Херсоне.

Отмечалось, что в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ДНР.

Кроме того, Минобороны России заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на одном из направлений.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер предположил, что президента Украины Владимира Зеленского могут сместить и ликвидировать по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного.