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В Минобороны рассказали об успехах российских мотострелков на Купянском направлении

Российская армия удержала выгодные рубежи на Купянском направлении

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» российских войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в министерстве обороны России, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе боя были ликвидированы малочисленная группа Вооруженных сил Украины и несколько мобильных средств огневой поддержки.

Командир мотострелковой роты с позывным «Батя» рассказал, что российские штурмовики выбили украинских солдат из нескольких участков леса. Силы РФ закрепились на рубеже обороны и встретили сопротивление разрозненной группы. ВСУ пытались контратаковать, но не смогли отбить шквалистый огонь.

В свою очередь начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил ТАСС, что российские подразделения отразили семь атак на Купянском направлении, уничтожив два немецких танка Leopard 2.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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