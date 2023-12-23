Российские силы уничтожили два немецких танка под Купянском

Российские подразделения отразили семь атак на Купянском направлении, уничтожив два немецких танка Leopard 2, поставленных Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — заявил Зыбинский.

По его словам, заслуга в уничтожении немецких танков принадлежит расчету самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева — Leopard 2 были уничтожены в районе населенного пункта Терны.

До этого газета The New York Times сообщила о перехвате Россией инициативы на фронте.

Ранее стало известно, что Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.