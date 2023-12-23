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Российские силы уничтожили два немецких танка под Купянском

Российские подразделения отразили 7 атак под Купянском, уничтожив два Leopard 2

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российские подразделения отразили семь атак на Купянском направлении, уничтожив два немецких танка Leopard 2, поставленных Вооруженным силам Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — заявил Зыбинский.

По его словам, заслуга в уничтожении немецких танков принадлежит расчету самоходной артиллерийской установки «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева — Leopard 2 были уничтожены в районе населенного пункта Терны.

До этого газета The New York Times сообщила о перехвате Россией инициативы на фронте.

Ранее стало известно, что Залужный в целом поддержал готовящийся законопроект о мобилизации.

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