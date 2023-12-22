Российские силы ПВО сбили украинский дрон в Подмосковье

Под Москвой российские военные сбили беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, все случилось в 14:40 мск. Инцидент признали попыткой совершения террористического акта.

В этот же день Министерство обороны России сообщило, что около 14.00 мск российские военные предотвратили попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт беспилотным летательным аппаратом самолетного типа над территорией Брянской области.

Чуть ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили российские системы противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

До этого в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все случилось в Валуйском городском округе, где средствами радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА в селе Двулучное. По его словам, в результате атаки на БПЛА и его падения на землю нет пострадавших и не произошло никаких разрушений.

Ранее в Белгородской области средства ПВО сбили дрон.