Ереван призвал ОДКБ потребовать вывода войск Азербайджана с территории Армении

Армения изменит свое отношение к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) только после того, как объединение признает присутствие азербайджанских войск на армянской территории. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает РИА Новости.

»Ереван изменит отношение к Организации Договора о коллективной безопасности, если ОДКБ заявит, что азербайджанские ВС находятся на суверенной территории Армении, и требует вывода этих войск», — сказал он.

Как указал Симонян, пока такого заявления нет, можно утверждать, что «ОДКБ не работает».

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна своими действиями в Нагорном Карабахе показала, как можно установить мир с помощью военной силы.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Армении очертили условия выхода из ОДКБ.