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Над российским регионом сбили еще два беспилотника

Минобороны России: над Калужской областью сбили еще два беспилотника ВСУ

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Shutterstock

Над Калужской областью днем 22 декабря сбили еще два украинских беспилотника, подтвердили журналистам в Минобороны России.

«22 декабря около 14.00 мск пресечена очередная попытка совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА были перехвачены и сбиты над территорией Калужской области.

Согласно информации Минобороны, до этого еще два дрона были сбиты на территории области. Согласно заявлению ведомства, беспилотники также были обезврежены средствами ПВО около 13.50 мск.

22 декабря вооруженные силы Украины (ВСУ) провели несколько атак на российские регионы с использованием беспилотных летательных средств. Под атаки попала не только Калужская, но также Брянская область.

В ночь на 22 декабря один беспилотник был уничтожен на территории Курской области.

17 декабря украинские военные получили первую партию новых беспилотников AQ 400 Scythe. Подобный БПЛА можно запускать с короткой взлетной полосы или с помощью катапульты.

Ранее стали известны подробности о попытке ВСУ атаковать Бердянск.

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