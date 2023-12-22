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Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника

МО: российские ПВО сбили два украинских беспилотника над Калужской областью

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотника над территорией Калужской области.

Согласно сообщению ведомства, 22 декабря около 13:50 мск ,была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ.

До этого Минобороны России сообщало, что около 11:45 по московскому времени в пятницу была пресечена очередная попытка Украины осуществить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 22 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Курской областью.

До этого Министерство обороны РФ заявило, что около 22:00 мск на территории Курской области также сработали системы ПВО. Согласно данным ведомства, в воздушном пространстве региона был нейтрализован украинский дрон самолетного типа.

Ранее украинские военные пытались совершить теракт в Брянской области.

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