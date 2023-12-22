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Средства ПВО сбили беспилотник над Калужской областью

Губернатор Калужской области Шапша: над Дзержинским районом сбили беспилотник

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Российские средства ПВО сбили беспилотник над Калужской областью. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня днем на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — написал он.

22 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать сразу несколько регионов России при помощи беспилотников. В Минобороны сообщили, что два БПЛА были уничтожены над территорией Брянской области.

В Валуйском городском округе Белгородской области также сбили беспилотник, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Еще два беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Брянской областью. Летательный аппарат сбили примерно в 10 часов утра.

Ранее Путин заявил, что нужно увеличить выпуск высокоточных снарядов и беспилотников.

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