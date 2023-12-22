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Украинские военные пытались совершить теракт в Брянской области

Богомаз: ВСУ пытались атаковать дронами объекты на территории Навлинского района

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Shutterstock

Украинские боевики пытались атаковать объекты на территории Навлинского района в Брянской области с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, два украинских беспилотника самолетного типа уничтожили российские системы противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что все случилось в Валуйском городском округе, где средствами радиоэлектронной борьбы сбили БПЛА в селе Двулучное. По его словам, в результате атаки на БПЛА и его падения на землю нет пострадавших и не произошло никаких разрушений.

Несколько дней назад под огонь ВСУ попали поселок Красное Шебекинского района и животноводческая ферма.

Ранее в Белгородской области зафиксировали 15 прилетов за сутки.

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