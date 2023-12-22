В небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА в селе Двулучное без последующей детонации», — написал Гладков.

По его словам, в результате атаки на БПЛА и его падения на землю нет пострадавших и не произошло никаких разрушений.

Регион регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В конце минувшей недели из-за обстрелов без электричества остались населенные пункты Теребрено и Староселье.

Несколько дней назад под огонь ВСУ попали поселок Красное Шебекинского района и животноводческая ферма.

Осколками взрывного устройства также были посечены грузовик «ГАЗель» и экскаватор, пострадал мужчина. Повреждения получили крыша фермы, а также зернохранилище.

В минувшую субботу ВСУ обстреляли Белгородскую область 40 раз за сутки.

Ранее в Белгородской области средства ПВО сбили дрон.