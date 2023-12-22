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СК заочно предъявил обвинения бывшим членам СНБ Украины

СК заочно предъявил обвинения экс-членам СНБ Украины за начало АТО на Донбассе

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Следственный комитет (СК) РФ заочно предъявил обвинения бывшим членам Совета национальной безопасности (СНБ) Украины за преступные решения о начале антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает в Telegram-канале ведомства.

«Заочно предъявлены обвинения бывшим членам СНБ Украины — министру юстиции Павлу Петренко (в 2014-2019 годы), первому вице-премьер-министру Виталию Яреме (в 2014 году), принимавшим преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР. Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых», — сказано в сообщении СК РФ.

В ведомстве отметили, что в настоящее время также продолжается расследование дел в отношении иностранных наемников.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности патриарха Московского и всея Руси Кирилла

15 декабря Министерство внутренних дел Украины заявило, что патриарх Кирилл якобы скрывается от «досудебного расследования», в связи с этим он был объявлен в международный розыск.

Ранее на Украине объявили в розыск бизнесмена Гинера и вице-спикера Госдумы Бабакова.

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