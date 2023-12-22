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Российские ПВО сбили еще два беспилотника над Брянской областью

МО РФ: средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Министерство обороны России сообщило, что 22 декабря около 11:45 по московскому времени была пресечена очередная попытка Украины осуществить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Отмечается, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Брянской области.

До этого Минобороны сообщило, что в 10:00 два беспилотника также были уничтожены над Брянской областью.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать российские объекты на территории Курской области. Согласно данным ведомства, 21 декабря около 22:00 (совпадает с мск) в регионе сработала дежурная система противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе украинский дрон.

Ранее на Украине анонсировали покупку нескольких тысяч дронов-камикадзе для нужд армии страны.

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