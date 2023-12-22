Израиль надеется на американские дроны для поиска заложников

Израильская армия все больше надеется на недорогие беспилотные летательные аппараты производства США для поиска заложников и разведки туннелей, предположительно используемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) активно задействует американские беспилотники, чтобы исследовать туннели, в которых палестинские боевики могут скрываться и удерживать заложников.

Директор компании Brinc Drones Блейк Резник, организовавший обучение по управлению дронами своей компании для израильских военных в условиях имитации городской среды, отмечает, что проблема с отправкой техники глубоко под землю состоит в том, что она «очень легко теряет сигнал». По его словам, ее можно решить, если в одно время задействовать два устройства, чтобы они «повторяли сигналы друг друга».

До этого сообщалось, что Израиль нанес удары как минимум по трем местам в Газе, куда Иерусалим приказал эвакуировать мирных жителей после нарушения перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.