После обстрела ВСУ в районе Брянской области ввели режим ЧС

После обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Погарском районе Брянской области ввели режим ЧС. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По селу Чаусы 21 декабря в районе 14:00 прилетело восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По данным канала, в результате обстрела оказались ранены мужчина и женщина — работники местного сельхозпредприятия. Женщина попала в реанимацию, а мужчина госпитализирован с осколочными ранениями. Также снаряди разрушили часть предприятия, где погибло десять коров.

До этого города Ясиноватая и Макеевка в ДНР остались без газоснабжения после обстрелов со стороны ВСУ. Глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко уточнил, что в настоящее время принимаются меры по ликвидации последствий обстрела.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Погарском районе региона, в результате пострадал один человек.

Ранее в ЛНР обвинили ВСУ в использовании частных домов и подвалов для укрытия.