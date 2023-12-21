Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские войска сбили 29 беспилотников ВСУ за сутки

Минобороны России: за сутки ВС РФ сбили 29 украинских беспилотников

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских беспилотников за сутки.

Согласно сообщению ведомства, беспилотные летательные аппараты Вооруженных силу Украины (ВСУ) были уничтожены в районах населенных пунктов Сватово, Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР), Майорск и Горловка Донецкой народной республики (ДНР), Переможное Запорожской области, а также Таврийск и Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, российские войска уничтожили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

До этого первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов в рамках брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны России в 2023 году рассказал, что российские системы ПВО за год сбили 4600 украинских беспилотников и более 100 ракет Storm Shadow.

20 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в небе над регионом система противовоздушной обороны сбила летящий к Белгороду беспилотник.

Ранее в Белгородской области пресекли атаку шести беспилотников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами