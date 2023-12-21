Атомоход «Князь Пожарский» сойдет со стапелей по графику

Спуск на воду атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Князь Пожарский» произойдет без отклонений от утвержденного графика. Об этом заявил гендиректор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко в беседе с ТАСС.

«Стапельный период <...> будет завершен в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ сроками», — подтвердил глава компании.

Стапельным периодом в судостроительстве называют часть производственного цикла от старта формирования корпуса на месте постройки до спуска корабля на воду. За это время формируют корпус судна, проверяют его на прочность и герметичность, монтируют механизмы.

В ноябре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что атомоход «Князь Пожарский», который строят на предприятии «Севмаш», будет спущен на воду во второй половине декабря 2023 года.

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