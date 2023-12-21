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Атомоход «Князь Пожарский» сойдет со стапелей по графику

Глава «Севмаша»: атомоход «Князь Пожарский» спустят на воду по графику

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Wikimedia Commons

Спуск на воду атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Князь Пожарский» произойдет без отклонений от утвержденного графика. Об этом заявил гендиректор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко в беседе с ТАСС.

«Стапельный период <...> будет завершен в соответствии с утвержденными Министерством обороны РФ сроками», — подтвердил глава компании.

Стапельным периодом в судостроительстве называют часть производственного цикла от старта формирования корпуса на месте постройки до спуска корабля на воду. За это время формируют корпус судна, проверяют его на прочность и герметичность, монтируют механизмы.

В ноябре источник в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что атомоход «Князь Пожарский», который строят на предприятии «Севмаш», будет спущен на воду во второй половине декабря 2023 года.

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