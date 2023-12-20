Украинский военный рассказал о запугивании российским пленом

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывало военным, что в российском плену ломают пальцы и руки. Об этом заявил пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Нагорный, слова которого передает РИА Новости.

«Мое командование рассказывало, и от других начальников слышал, что там пальцы ломают, руки ломают, режут. Такую жуть рассказывали, что волосы дыбом встают», — заявил Нагорный.

Нагорный был взят в плен на Запорожском направлении 30 ноября. Он рассказал, что его вместе в сослуживцами привели в подвал, где предложили чай и кофе. Нагорный заявил, что его шокировало отношение со стороны российских солдат, ведь он ожидал жестокого обращения.

По словам украинского военного, после перевода в постоянное место содержания россияне продолжают уважительно обращаться с пленными. Он заявил, что их кормят три раза в день.

20 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предложил разработать правовой механизм интеграции в мирную жизнь пленных бойцов ВСУ, которых обманом или насильно украинское командование отправляло на фронт.

Ранее украинский пленный рассказал об обстреле бойцами ВСУ села в ДНР до начала спецоперации.