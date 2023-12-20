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В Коми вручили награды двум вагнеровцам

Глава Коми Уйба удостоил наградами двух вагнеровцев

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор республики Коми Владимир Уйба удостоил двух участников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» наградами. Об этом сообщает Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», прикрепляя соответствующую видеозапись.

«Уйба вручил награды ветеранам ЧВК «Вагнер», — указывается в публикации.

На видео показано, как глава региона вручает награды и прикалывает медали «Служу России и ЧВК «Вагнер» к униформе мужчин.

Согласно информации канала, кроме бойцов ЧВК, на церемонии награждения присутствовали десятки людей, на некоторых из них была надета форма Министерства обороны России и других силовых ведомств страны.

В ноябре Казахстанский суд приговорил ветерана ЧВК «Вагнер» почти к 7 годам колонии за участие в боях на Украине. Наемник заявил, что юрист ЧВК гарантировал ему безопасность с точки зрения законов, поскольку на Украине идет не война, а специальная военная операция. Казахстанец был ранен под Бахмутом, все заработанные деньги у него конфисковали по решению суда. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее участника ЧВК «Вагнер» посадили в тюрьму в Казахстане за участие в СВО.

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