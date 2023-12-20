За минувшие сутки ВСУ лишились до 250 бойцов на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба российского Министерства обороны в Telegram-канале.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 250 военнослужащих», — указывается в сводке.

Согласно информации оборонного ведомства, Вооруженные силы Украины на вышеуказанном направлении потеряли один танк и три автомобиля.

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск отразили одну атаку штурмовых групп украинской армии в районе поселка Шумы Донецкой народной республики (ДНР) и нанесли поражение противнику неподалеку от Клещеевки, Курдюмовки и Марьинки в ДНР.

Накануне Минобороны Российской Федерации сообщало, что на Херсонском направлении российская артиллерия нанесла удары по районам сосредоточения Вооруженных сил Украины и поразила до 75 украинских военнослужащих.

Ранее украинский военный заявил, что ВСУ нужно отступить с «неудобных позиций».