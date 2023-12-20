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Украина задумала создать более миллиона дронов в 2024 году

Министр Камышин: Украина произведет более миллиона дронов в 2024 году

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Inna Varenytsia/Reuters

В 2024 году Киев собирается произвести более одного миллиона разведывательно-ударных беспилотников FPV и более 11 тыс. ударных дронов средней и большой дальности. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин в Telegram-канале.

«Все производственные мощности готовы, начинается заключение контракта на 2024 год», — написал министр в посте.

По его словам, кроме FPV дронов, Украина способна произвести в следующем году более 10 тыс. ударных дронов с дальностью полета в несколько сотен километров, и более тысячи дронов с дальностью более 1000 км.

Камышин отметил, что украинский ВПК уже способен производить до 50 тыс. беспилотников в месяц.

19 декабря Минобороны РФ сообщило, что в Брянской области за утро сбили три дрона ВСУ.

20 декабря газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что Украина пытается угрожать ракетами и дронами, чтобы иметь шанс к переговорам с РФ.

Ранее генерал ВСУ раскрыл главную опасность российских FPV-дронов.

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