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Немецкий журналист заявил о неэффективности западного оружия на стороне ВСУ

Журналист Репке: западное оружие у ВСУ оказалось непригодным для долгих боев

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Gleb Garanich/Reuters

Западное оружие, которое союзники Украины передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), показало свою неэффективность. Об этом в своем аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter) написал немецкий журналист Юлиан Репке.

Он сослался на свои источники, которые рассказали ему, что Украине не фронте не хватает 155-мм и 152–мм артиллерийских снарядов. Более того, у бойцов просто больше ничего не работает, возмутился журналист.

Репке отметил, что самоходные гаубицы, которые передал Запад, созданы не для продолжительных боевых действий, а только для коротких операций.

До этого сообщалось, что бойцы ВСУ становятся все мрачнее с приближением зимы из-за разочарования, что они перешли в режим обороны, а российские войска наращивают силы. В основном украинские бойцы жалуются на недостаток ресурсов для качественного обучения операторов беспилотников и ремонта машин в сжатые сроки.

В то же время дроны ВСУ работают на высоте до 500 метров, тем самым уступая более дальнобойным российским беспилотникам с лучшим программным обеспечением, которые могут подняться на две тысячи метров и избежать систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее военный эксперт Кнутов рассказал о тяжелой ситуации на фронте для ВСУ и назвал самые тяжелые для них направления.

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