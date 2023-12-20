СМИ: Израиль предложил ХАМАС приостановить на неделю боевые действия

Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных. Об этом эксклюзивно сообщает портал Axios.

По информации, опубликованной порталом, предложение было сделано главой израильского разведывательного агентства Моссад Давидом Барнеа, с целью возобновить переговоры с ХАМАС и обеспечить освобождение около 40 пленных, включая женщин, мужчин старше 60 лет и людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Израиль также заявил о готовности согласиться на временное прекращение огня на протяжении не менее одной недели.

Армия Израиля сообщила, что обнаружила около 1,5 тысячи туннелей ХАМАС в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.