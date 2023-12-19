Зеленский рассказал о планах военных мобилизовать полмиллиона человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своей пресс-конференции, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) во главе с главкомом Валерием Залужным запросил мобилизовать еще 450–500 тысяч человек. Трансляцию мероприятия ведут украинские телеканалы.

Он отметил, что пока не утвердил данную просьбу, так как не получил конкретных данных о ротации и отпускам для военнослужащих.

«Я пока не увидел там демобилизации», — подчеркнул он.

По его словам, для проведения такой мобилизации потребуется 500 млрд гривен.

17 декабря начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эффективность насильно мобилизованных украинцев почти нулевая. Он отметил, что если не найти мотивацию для мобилизованных, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то коэффициент полезного действия будет почти нулевой.

Ранее в США пообещали Зеленскому неприятные вопросы на пресс-конференции.