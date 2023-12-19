После угроз семье погибшего в Марьинке бойца Рудакова возбудили дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об угрозе убийством семье погибшего в Марьинке Донецкой народной республики жителя Батайска Романа Рудакова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По факту поступивших угроз в адрес семьи военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ. Отмечается, что семье погибшего бойца поступали угрозы от неизвестных. По предварительным данным, звонили украинские абоненты.

Отмечается, что правоохранительные органы принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников.

До этого министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова. Солдат оставил надпись на стене одного из домов и затем принял неравный бой с противником. Надпись гласила: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил связаться с семьей Рудакова и оказать всю необходимую помощь.

Ранее в Госдуме отреагировали на угрозы семье Рудакова.