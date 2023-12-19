Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генерал ВСУ раскрыл главную опасность российских FPV-дронов

Генерал Кривонос: российские FPV-дроны оказывают сильное давление на ВСУ

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Российские части, применяя FPV-дроны в зоне спецоперации, парализует украинскую армию. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Русские активно используют FPV-дроны. <…> А у нас есть? А мы это производим? Нет», — отметил он, указав, что ВС России обогнали ВСУ.

По словам отставного генерала, раньше российские бойцы запускали 70-80 дронов, теперь — более 100. Он особо отметил роль беспилотников с камерами ночного видения, способных значительно увеличить возможности армии.

Накануне стало известно, что FPV-дрон «Гастелло» успешно протестировали в зоне СВО. Новый беспилотник способен летать на расстояние до 7 км и нести боевую нагрузку массой до 3 кг. Производство FPV-дронов «Гастелло» стартовало в России в августе 2023 года. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица).

До этого на Украине признали превосходство России в подготовке подразделений.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами