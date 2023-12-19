Генерал ВСУ раскрыл главную опасность российских FPV-дронов

Российские части, применяя FPV-дроны в зоне спецоперации, парализует украинскую армию. Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Русские активно используют FPV-дроны. <…> А у нас есть? А мы это производим? Нет», — отметил он, указав, что ВС России обогнали ВСУ.

По словам отставного генерала, раньше российские бойцы запускали 70-80 дронов, теперь — более 100. Он особо отметил роль беспилотников с камерами ночного видения, способных значительно увеличить возможности армии.

Накануне стало известно, что FPV-дрон «Гастелло» успешно протестировали в зоне СВО. Новый беспилотник способен летать на расстояние до 7 км и нести боевую нагрузку массой до 3 кг. Производство FPV-дронов «Гастелло» стартовало в России в августе 2023 года. БПЛА работает по принципу First Person View (FPV, вид от первого лица).

До этого на Украине признали превосходство России в подготовке подразделений.

Ранее подполковник ЛНР в отставке указал на появление панических настроений у ВСУ.