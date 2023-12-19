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В Минобороны назвали число бойцов СВО, удостоенных звания Героя России

Шойгу: звания Героя России в ходе СВО удостоены 272 военнослужащих

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Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что звания Героя России в ходе Специальной военной операции (СВО) получили 272 российских военнослужащих. Об этом он заявил на заседании коллегии Минобороны, сообщает РИА Новости.

Обсуждая ход СВО, министр обороны также рассказал об успехах в зоне боевых действий, приведя статистику потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он сообщил, что в ходе контрнаступления Украина потеряла 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

О подвиге одного из Героев России Сергея Щербакова незадолго до этого рассказали в Минобороны. Он спас соседние подразделения от наступления ВСУ.

Столь высокий уровень потерь ВСУ объяснил уже награжденный Герой России Дмитрий Перминов. По его словам, все дело в применении Россией эффективной тактики и нового вооружения.

Ранее в Подмосковье открыли монумент в честь Героя России протоиерея Михаила Васильева.

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