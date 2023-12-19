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Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Калужской областью

Минобороны: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Калужской областью

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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии сбили украинский беспилотник над Калужской областью. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Сегодня в 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в Минобороны.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что неподалеку от Брянска был сбит беспилотный летальный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Губернатор отметил, что до этого Вооруженные силы Украины дважды безрезультатно пытались атаковать территорию России дронами. При этом Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений в результате падения беспилотников нет.

Накануне в МО РФ рассказали, что российские военные за сутки уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины.

Ранее в России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников.

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