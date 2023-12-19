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Губернатор поручил помочь семье погибшего солдата, оставившего послание на стене дома

Губернатор Голубев поручил оказать помощь семье погибшего солдата ВС РФ Рудакова

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Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил связаться с семьей погибшего солдата Вооруженных сил РФ из Батайска Романа Рудакова и оказать всю необходимую помощь. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

«Обязательно побываю у мамы Романа — Ольги Ивановны. Семью земляка-героя не бросим, будем помогать», — написал Голубев.

Он также рассказал, что накануне родных героя, оставившего послание на стене дома, навестили глава администрации Батайска и представители Минобороны РФ. По словам губернатора, брату Романа Рудакова уже оказывают требующуюся ему помощь.

До этого министр обороны Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего в Марьинке Романа Рудакова. Солдат оставил надпись на стене одного из домов и затем принял неравный бой с противником. Надпись гласила: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск».

Семья Рудакова тем временем начала получать угрозы. Соответствующие звонки и письма поступали брату и сестре погибшего солдата, в том числе с украинских номеров.

Ранее в Госдуме отреагировали на угрозы семье Романа Рудакова..

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