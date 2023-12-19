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В Прибалтике сомневаются, что США будут их защищать

Bloomberg: в Прибалтике сомневаются, что США рискнут своими силами для их защиты

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Ints Kalnins/Reuters

В странах Прибалтики сомневаются, что Соединенные Штаты будут рисковать своими силами для их защиты в случае потенциального конфликта на территории Литвы, Латвии или Эстонии. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из этих стран.

Власти прибалтийских стран уверены, что Вооруженные силы Украины неспособны разгромить российскую армию, из-за чего существует опасение переноса конфликта на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Опрошенные чиновники считают, что жителям этих государств необходимо готовиться к боевым действиям.

При этом в Прибалтике продолжают нарастать опасения относительно того, захотят и смогут ли США и другие союзники Литвы, Латвии и Эстонии по НАТО защищать их территории, несмотря на постоянные заверения президента США Джо Байдена.

До этого обозреватель Стивен Брайан в статье для издания Asia Times заявил, что неудачи украинской армии свидетельствуют о том, что НАТО может столкнуться с серьезными проблемами при необходимости оборонять Прибалтику и Восточную Европу.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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