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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник

МО РФ: средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Брянской областью

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Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«19 декабря около 10 часов пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дрон в итоге был уничтожен средствами ПВО.

Первая атака украинского беспилотника была зафиксирована около 9:20 мск. Аппарат тоже был уничтожен силами ПВО.

Накануне в МО РФ рассказали. что российские военные за сутки уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Вражеские аппараты ликвидировали в районах населенных пунктов Тополевка, Верхнекаменка Луганской народной республики (ЛНР), Горловка, Берестовое, Спорное в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области.

Ранним утром 17 декабря российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что большая часть дронов была уничтожена. По его словам, никто не пострадал.

Ранее в России утвердили порядок подавления и уничтожения беспилотников.

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