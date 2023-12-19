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Пентагон объявил о начале операции по защите Красного моря

Министр обороны США Остин объявил о начале операции по защите Красного моря

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Susan Walsh/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний. Об этом сообщается на сайте минобороны США.

Операция, как и сообщали источники, получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

В своем заявлении шеф Пентагона уточнил, что морская операция призвана предотвратить атаки хуситов в южной части Красного моря и Аденского залива.

«Недавняя эскалация безрассудных нападений со стороны хуситов из Йемена угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право», — добавил американский министр обороны.

При этом руководить кампанией будет командование Объединенных морских сил (Combined Maritime Forces, CMF).

О планах США объявить о начале операции «Страж процветания» стало известно еще 17 декабря. Источники сообщали, что Остин планирует сделать заявление во время поездки по странам Ближнего Востока.

В середине декабря военные корабли США и Великобритании сбили беспилотники, запущенные хуситами из Йемена. Также из-за угрозы атак как минимум четыре международные компании отказались от маршрутов по Красному морю для своих торговых судов.

Ранее в Пентагоне объяснили, зачем продлили присутствие авианосной группировки в Средиземном море.

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