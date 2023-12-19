Тайвань зафиксировал приближение к острову воздушного шара Китая

Военнослужащими Тайваня было зафиксировано приближение 18 декабря к острову аэростата Китая. Это сообщается в публикации тайваньского оборонного ведомства в X, передает РИА Новости.

По данным Вооруженных сил Тайваня, воздушный шар КНР в 9:09 утра (4:09 мск) 18 декабря пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива в 67 морских милях (около 124 км) к северо-западу от города Цзилун. Указывается, что аэростат двигался на высоте около 4,5 км на восток.

Это уже третий с 17 декабря аэростат Китайской Народной Республики, приближение которого к острову зафиксировали тайваньские военные.

До этого сообщалось, что на китайском воздушном шаре, в начале 2023 года пролетевшим над территорией США, использовалось американское оборудование для сбора данных.

Несколько китайских аэростатов наблюдения за погодой, потерявших управление, в начале 2023 года стали объектом обсуждений между США и Китаем — в Вашингтоне утверждали, что на воздушных шарах установлено шпионское оборудование, а в Пекине опровергали эту информацию. 4 февраля 2023 года один такой аэростат был уничтожен ВВС США, Китай заявил протест.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединенным Штатам и КНР необходимо оставить в прошлом историю со сбитым американской стороной китайским аэростатом.