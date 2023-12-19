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ВС РФ отразили 10 контратак ВСУ на Купянском направлении

МО: ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» отразили 10 контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

По его словам, мотострелковые подразделения группировки отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Зыбинский также сообщил, что ВСУ потеряли более 60 военных. Кроме того, были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномета.

18 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар, в результате которого был уничтожен командно-наблюдательный пункт нацгвардии Украины в районе Серебрянки.

16 декабря бронегруппа мотострелкового батальона 6-ой общевойсковой армии группировки войск «Запад» ВС России сорвала ротацию подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

12 декабря военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в интервью РИА Новости, что украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» без надлежащей огневой поддержки, поэтому Вооруженные силы Украины терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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