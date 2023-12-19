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В Аденском заливе произошел облет неизвестных беспилотников вокруг гражданского судна

В Аденском заливе неизвестные дроны облетели гражданское судно

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Аденском заливе вблизи гражданского судна, проходящего недалеко от берегов восточноафриканского государства Джибути, было обнаружено два беспилотных летательных аппарата. Об этом, ссылаясь на информацию Управления морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Великобритании, сообщает РИА Новости.

Капитан корабля, находившегося в 84 морских милях (около 156 км) к востоку от Джибути, сообщил о двух несколько раз облетевших на расстоянии 50 метров судно беспилотниках.

В связи с происшедшим инцидентом, британское ведомство призвало экипажи судов, находящиеся неподалеку от места обнаружения дронов, быть внимательными и сообщать о любой подозрительной активности беспилотных аппаратов.

Ранее официальный представитель группировки «Ансар Алла» Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем.

До этого Пентагон направил авианосную ударную группу в Аденский залив в свете последних нападений правящего на севере Йемена хуситского движения «Ансар Алла» на корабли в Красном море.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.

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