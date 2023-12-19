В Аденском заливе произошел облет неизвестных беспилотников вокруг гражданского судна

В Аденском заливе вблизи гражданского судна, проходящего недалеко от берегов восточноафриканского государства Джибути, было обнаружено два беспилотных летательных аппарата. Об этом, ссылаясь на информацию Управления морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Великобритании, сообщает РИА Новости.

Капитан корабля, находившегося в 84 морских милях (около 156 км) к востоку от Джибути, сообщил о двух несколько раз облетевших на расстоянии 50 метров судно беспилотниках.

В связи с происшедшим инцидентом, британское ведомство призвало экипажи судов, находящиеся неподалеку от места обнаружения дронов, быть внимательными и сообщать о любой подозрительной активности беспилотных аппаратов.

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