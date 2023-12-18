ВС РФ уничтожили украинский танк на Запорожском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили на Запорожском направлении очередной украинский танк. Об этом сообщает Telegram-канал «Писарь из штаба».

Отмечается, что взрыв, который был вызван фугасной авиабомбой, привел к детонации боеприпасов и топливных банков танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бронированная машина разлетелась на куски. При внимательном просмотре замедленного повтора можно увидеть, как осколки, охваченные пламенем, разлетаются на большое расстояние.

До этого стало известно, что Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что беспилотники были сбиты над ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Также было сбито десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

До этого стало известно, что российские военные за прошедшие сутки отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.