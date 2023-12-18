Залужный не стал отвечать на вопрос об украинском наступлении зимой

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный не стал отвечать на вопрос о зимнем наступлении. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

По словам Залужного, он не может делиться планами по поводу действий украинской армии.

«Это война, я не могу говорить, что я планирую. Иначе это будет шоу, а не война, цена которому – человеческие жизни. Про это нельзя говорить ни в коем случае», — пояснил Залужный.

До этого Залужный раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского уволить военкомов после коррупционных скандалов.

По словам главкома ВСУ, уволенные военкомы были профессионалами своего дела, которые знали, как надо проводить мобилизационные мероприятия и как не надо это делать.

Он уточнил, что нужно не ужесточать мобилизацию на Украине, а проводить ее как и раньше.

Залужный также прокомментировал информацию о найденном у него в кабинете прослушивающем устройстве.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.