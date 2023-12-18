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Пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в Белгородской области

Shot: трое диверсантов ликвидированы в боях с пограничниками в районе Теребрино

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

Российские пограничники вступили в бой с украинскими диверсантами в районе села Теребрино Белгородской области, трое из них были ликвидированы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его данным, утром 17 декабря группа диверсантов из восьми человек выдвинулась со стороны села Грабовское Сумской области и подошла к границе с Краснояружским районом Белгородской области около 11:30.

Пограничники РФ вступили с ними в стрелковый бой, который продолжался около 30 минут. В результате трое диверсантов были ликвидированы, а остальные, в том числе один раненый, бежали. С российской стороны, по информации Shot, потерь нет.

По словам источника канала, у ликвидированных диверсантов нашли винтовки М4, несколько РПГ, а также комплекты взрывчатки типа С4.

8 декабря сообщалось, что российские войска сорвали попытки ВСУ переправиться на левый берег Днепра.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.

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